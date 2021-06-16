傳京東方獲iPhone 13大單 GIS業績吃補

外電傳出，陸系面板大廠京東方繼去年打入iPhone 12供應鏈後，今年再度拿下蘋果即將推出的iPhone 13訂單，預計供貨至少2,000萬片OLED面板，而OLED貼合業務將由台系觸控大廠業成GIS-KY（6456）供貨。

針對外電消息，GIS不對單一客戶評論。外電指出，京東方去年雖然打入iPhone 12供應鏈，但因良率問題，來不及趕上iPhone 12上市，因此僅提供OLED備品，供貨量僅達百萬片；而今年京東方捲土重來，有機會供應首波iPhone 13 OLED面板，整體供貨量上看2,000萬片。

據悉，京東方與GIS為了iPhone訂單，雙方在彼此鄰近的中國大陸成都廠早已練兵多年，加上蘋果近年來積極扶植第二、三OLED供應鏈，因此總算在去年稍有斬獲，而今年京東方供貨量提升，讓非韓系OLED供應鏈相當振奮。

事實上，自從蘋果iPhone採用OLED技術後，OLED面板過去大多都是三星供貨，近年來LGD也開始加入供貨行列，整體韓系面板廠至少手握超過九成的iPhone面板訂單，讓陸系、台系業者都只能「乾瞪眼」，難以切入供應鏈。

業界人士表示，過往韓系面板廠不僅獨吞OLED面板訂單，就連OLED相關零組件也都一併供貨，因此台系零組件廠毫無機會；所幸，京東方在歷經多次良率提升後，總算已開始出貨，對兩岸業者未來深耕iPhone供應鏈是一大助益。

此外，日前蘋果公布去年度前200大供應鏈，GIS入列，因競爭對手歐菲光淡出蘋果供應鏈，GIS獲轉單效應加持，供貨比重大幅提升，成功進入前200大供應鏈。

法人表示，除歐菲光淡出供應鏈是一大助力外，GIS具有產能以及良率二大優勢，加上鴻海（2317）背後撐腰，讓蘋果對其依賴度與日俱增，供應鏈地位正顯著提升。

GIS去年每股純益11.04元，優於前年的10.02元，連續四年大賺逾一個股本。GIS前五月合併營收484.4億元，年增8.3%。據悉，GIS今年5月營收逆勢成長主因來自蘋果新iPad Pro訂單挹注，下半年還有新款Macbook訂單以及iPhone 13 OLED面板貼合業務，全年營運表現值得期待。