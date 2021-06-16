京元電員工完成PCR篩檢 IC設計客戶關注是否提前復工

半導體測試廠京元電（2449）受外籍移工群聚感染新冠肺炎事件，計畫停工至20日。雖然京元電現正爭取明（17）日提早復工，但目前還沒有結論，IC設計客戶高度關注中。

京元電爆發外籍移工群聚感染新冠肺炎，政府要求該公司的外籍移工自本月7日起全面停工14天，產線降載復工，京元電預估6月產量減少30%至35%，部分停工項目占公司6月營收比例約30%至35%。

從京元電的外籍移工停工時間計算，將持續至本周日（6月20日）為止。

由於苗栗已有多家電子廠傳出疫情，中央疫情指揮中心於15日和16日兩天針對集中檢疫所六個廠區高風險居家隔離者進行第一次PCR檢測採檢，總人數約1,400人，篩檢結果預定今天可以全數出爐。

據了解，京元電已向政府爭取今日篩檢結果出爐後，能讓篩檢為陰性的外籍移工提早於明日復工。

受到影響的IC設計公司指出，因政府嚴格禁止其他廠區的人力支援，所以上周的生產線情況比預期差，人力減半、甚至更少，外籍移工停班對於生產線影響大。

由於京元電正向政府爭取，讓PCR檢測陰性的外籍移工可以提前到生產線工作，只是目前暫時沒有答案。IC設計公司認為，健康的外籍移工若能提前復工，將可降低對雙方營運的衝擊。