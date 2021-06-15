三利多帶旺 小摩喊買力積電、目標價85元

繼瑞士信貸納入追蹤標的，研究力積電的外資再添一家。摩根大通15日報告指出，力積電作為台灣利基型晶圓供應商，可望大幅受惠8吋、12吋晶圓及利基型記憶體漲價，加上力積電發展的WoW堆疊技術，極具市場潛力，獲利表現躍升可期，首次納入給予「優於大盤」評級，目標價85元。

目前力積電掛牌興櫃，率先吸引瑞士信貸和摩根大通關注，是前代興櫃股王緯穎之後，罕見再有潛力個股廣泛獲得外資積極追蹤。

對此摩根大通也補充，力積電預計年底上市，由於公司業務明確，又多角化經營，上市後可望快速成外資偏好且積極交易的股票，潛力備受看好。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷列舉三點喊進力積電，首先是晶圓產業的產能緊俏，8吋、12吋報價上漲有利力積電獲利，其次公司深耕利基型記憶體，同步受惠記憶體復甦的上升循環，第三是力積電的WoW堆疊技術有廣泛應用需求，未來潛能不止於虛擬貨幣。

哈戈谷進一步表示，力積電的晶圓業務和DDIC、電源管理及消費型晶片關聯最高，這些晶片剛好都碰上代工產能吃緊因此陷入供不應求。過往力積電的晶圓平均價格（ASP）相對於聯電（2303）低了四到五成，而這波產能短缺讓兩家公司的差距快速縮小，代表力積電受惠8吋及12吋漲價的效益並不輸同業。

另一方面，力積電深耕利基型記憶體，受惠終端需求好轉，記憶體報價轉為反彈，將帶動相關晶圓報價改善。

哈戈谷預期，力積電記憶體相關的業務毛利率在未來幾季穩定提升，配合愛普開發WoW技術有成，力積電為關鍵晶圓供應商，連台積電（2330）也積極評估是否納入此技術進行商業化。目前該技術主要用在挖礦，未來有機會再應用到資料中心和其他領域。

考量上述利多，摩根大通看好力積電下半年毛利率有突破性發展，去年下半年力積電的毛利率為23.8%，今年預估大幅提升到45%，推算年度每股稅後純益（EPS）提高到4.2元，2022年挑戰5.4元。