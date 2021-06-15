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晶技今年營運有望逐季走高 盤中鎖漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

頻率元件廠晶技（3042）今年業績表現強勁成長，主要受惠全球市場在NB相關、網通以及車用市場等主要領域的拉貨持續維持續強勁需求，目前石英元件供給仍維持緊俏，今年下半年晶技營運持續看好，今（15）日盤中股價鎖住漲停板。

基本面看好，今年業績有機會逐季走高下，今日晶技股價帶量突破前波高點，盤中股價鎖住漲停板，股價來到117.5元，不僅寫下波段新高，同時也是5月5日以來，近一個多月股價新高。

晶技日前公布5月自結損益，其中，5月單月稅前盈餘3.66億元，月減3.26%、年增163.5%，每股稅前盈餘1.18元。累計今年前5月稅前盈餘14.81億元，年增161.2%，每股稅前盈餘4.78元。

晶技今年第1季每股稅後純益繳出2.04元成績，以單季來看，每獲利創下單季歷史新高，法人看好在擴產動作持續、接單暢旺下，第1季獲利有機會是全年低點。

在產能分布方面，晶技去年總共投入17億元的資本支出，包括平鎮廠、寧波廠及重慶廠今年都有新產能陸續開出，以單季來看，第2季將陸續擴增10%左右，3、4季則再擴5~10%，合計全年約擴產15~20%。

除具新產能開出的效益之外，在接單上該公司第2季至第4季仍將持續受惠5G手機、5G基地台等基建、WiFi 6網通產品、在家辦公帶動的筆電需求、物聯網、車用、AI人工智慧等石英元件ODM新訂單都可望持續挹注動能，市場法人看好該公司不僅第2季業績仍將向上增長，下半年也仍將維持業績成長趨勢。

晶技 網通

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