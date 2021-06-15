群聯Q2獲利續看成長 早盤股價重回500元、寫波段新高

記憶體下半年市況持續看旺，在產品報價第2季維持漲勢下，有利記憶體相關廠商第2季續揚，其中，快閃記憶體控制晶片廠商群聯電子（8299）5月營收續創歷史新高之後，第2季營收及單季毛利率均可望有優於上季表現，在基本面看好下，該股今（15）日股價重回500元關卡之上，股價並寫下近一個月新高。

基本面看好下，群聯股價近日持續向上彈升，今日盤中股價高點來到504元，股價不僅重新站上500元關卡之上，同時，也寫下5月12日以來，近一個多月新高。

第2季雖是傳統淡季，但群聯表示，該公司近年來持續調整產品及客戶結構，再加上漲價訂單從3月開始反映，第2季出貨反應漲幅會比第1季更明顯，因此，預估第2季毛利率會較第1季成長，單季業績表現也可望持續向上。此外，Gen 4中階SSD模組與IC 的出貨將開始加溫，另外，新的電競應用也開始擴大出貨，對後市營運都具正面效益。

此外對於後市營運展望，該公司表示，目前市場對控制IC的需求仍相當強勁，完全沒放緩的現象，但供給面上，由於上游代工廠的供給仍吃緊，因此，至少到第3季底前，仍可以看出需求強勁，價格仍可能持續上漲，另外，在接單表現上，該公司也進一步指出，目前手上訂單接到明年，中長期營運展望也相當樂觀。