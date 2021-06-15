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台達電回神 早盤股價返回300元大關

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電源大廠台達電（2308）今（15）日股價回神，早盤股價衝破300元大關，最高來到每股307元，漲幅為2.7%，股價為近一個月以來高點，日線連二紅，並站上所有均線。

該公司5月營收261.26億元，月減1.2%、年增10.8%，單月營收持穩；累計今年前五月合併營收1250.5億元，年增21.9%，業績表現優異。

台達電董事長海英俊日前指出，依訂單看來，筆電、電競、伺服器等業務表現不錯，營運有望走高至第3季，其中，IA業務全年看增兩位數成長。

台達電日前公布第1季稅後純益65.8億元，年增2.18倍，季減11.4%，為同期新高，每股純益2.53元。其中首季毛利率29.8%，年增3.32個百分點，季減1.29個百分點。

此外，針對關注零組件短缺及重複下單等疑慮，台達電先前指出，目前既有訂單按時交貨，重複下單問題會在第3季、第4季顯現，目前仍在觀察中，但整體市場復甦力道不錯。

台達電 營收

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