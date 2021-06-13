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台積除息交易 周四啟動

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股除權息行情，將由台積電在本周四（17）正式啟動。由於有台積電董事會在上周宣布2021年第1季現金配息加發至2.75元的先行暖場，以及外資連著二天買超推升台積電股價站回600元，法人認為無異於為周四的填息走勢，與台股今年除權息行情表現討了個好彩頭。

台積電在周四進行的除息，是去年第4季每股配發2.5元的現金股息，並於7月15日發放，相關議案是在今年2月9日董事會通過九大議案之一。台積電的「季配息」政策，不僅滿足外資股東穩定現金流的需求，也降低一次填息的困難度，因此自改以季配息之後都能順利填息，市場也看好此次除息可比照往年模式快速填息，惟仍須關注國際股市的外部因素。

從填息日數來看，台積電採季配息的以來，其中六次平均填息天數為五天，更有三次當日就填息。

過往台積電當日填息的參考價分別為265元、312.5元以及510元，在當日填息前兩個交易日，外資多站在買超一方，惟510元該次除息前兩個交易日則是賣超逾8,000張。

另外，台積電董事會日前拍板拉高今年首季配息至2.75元，除息交易日則為9月16日，單季配息調升幅度10%，對於長期投資者而言更能將配息再投入購買台積電。台積電則強調，公司配息是以穩定且可持續為目標，每年度現金股利原則希望不低於前一年水準。

依據台積電公司章程，台積電配息由董事會決議辦理，並報告股東會，無須提交股東會請求承認。

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