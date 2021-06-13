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華擎、創意、南茂 本周法說

經濟日報 / 記者鐘惠玲李孟珊蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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本周科技法說會聚焦華擎、創意與南茂，三家公司將參加在15日、16日由臺灣證券交所與元富證券合辦的台股領航論壇，預料法人問題集中在疫情、歐美陸續解封等對下半年的營運影響評估。

華擎5月營收18.38億元，月減5.4%，年增11.2%， 維持在高檔，今年前五月營收84.61億元，年增28.6%。華擎第1季稅後純益4.99億元創單季新高，季增39.7%，年增167%，第1季每股稅後純益（EPS）4.14元，優於去年同期的1.55元與去年第4季的2.96元。

華擎表示，第1季獲利優於預期，主要是顯示卡、主機板所帶動，加上價格調整推升獲利，伺服器則是逐季回溫。目前受到挖礦與電競兩大需求帶動，使得顯卡缺貨。希望上半年將維持2020年下半旺季表現。

華擎主要產品包括主機板，顯示卡，伺服器與工業電腦四大產品線，其中以主機板，顯示卡與伺服器的成長力道較強，由於華擎顯示卡主力晶片供應商為超微（AMD），隨著AMD提升在顯示卡市場與資料中心市場的市占率，華擎出貨量可望跟著成長。

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意總經理陳超乾之前在股東會中指出，估計該公司今年的營運成長依然可期，並有很大的信心，將是獲利型成長，有機會再創歷史新高。創意累計前五月合併營收為54.07億元，年增4.4％，首季表現是歷來最旺的第1季，EPS為2.3元。

創意預期，今年營收與獲利將呈現雙成長，且獲利增幅估計將高於營收，今年將明顯受惠於5G與AI趨勢發展，其5G網通相關業務，去年占業績比重約16.9％，估計今年將達二成，至於AI相關業務，去年占其營收比重約低個位數百分比，今年估計約可大增至17％左右。

南茂受惠記憶體、驅動晶片封測需求續強，使產能利用率持續滿載，整體來看目前各產品線訂單續旺，將延續首季成長動能。

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