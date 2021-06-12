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連勝文：請民進黨民代和側翼盡快打高端疫苗 實踐台灣價值

外資大買台股 台積重返600元

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
外資端午連假前連二天買超逾百億、回補台股289.6億元，台積電股價也重回600元大關，收602元。。聯合報系資料照片
外資端午連假前連二天買超逾百億、回補台股289.6億元，台積電股價也重回600元大關，收602元。。聯合報系資料照片

美國10年期公債殖利率跌至3月來新低，以及台積電加碼配發股息等利多，激勵外資在端午連假前連二天買超逾百億、共回補台股289.6億元，台積電股價也重新站回600元大關，收602元。

整周來看，台股周線漲66點或0.3%，連四周收紅，目前已彈升到本土疫情爆發時的長黑K高點附近。凱基投顧分析，周KD已形成黃金交叉，技術面轉為偏多架構下，將有利本波段漲勢後續向歷史高點17,709點靠攏。

周四美股四大指數同步收紅，激勵昨天台股表現，惟隨端午連假到來，內資持續觀望不前，投資人避險情緒使當沖比維持高檔45.4%，所幸新台幣升值，加上台積電調高每季配息至2.75元，以及上市櫃公司5月營收繳出亮麗成績單，吸引外資昨日繼續買超台股106.6億元，推升指數漲54點收17,213點，為近六日高點。

外資連二買合計289.6億元，但內資相對保守，投信賣超1.01億元、已連三賣，自營商轉賣超5.8億元，連八大公股行庫也趁外資進場，賣超6.9億元，為連二賣，顯得外資比內資對台股有信心。

台積電仍是外資昨日積極回補首要標的，買超68億元共1.1萬張，推升台積電上漲3元收602元，為5月3日收盤價翻落後，再次站回600元大關。

台積電 外資 台股

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