台積電 下半年動能更強勁

晶圓代工龍頭廠商台積電持續受惠業績穩健與配息拉升題材加持，昨（11）日股價收復600元整數關卡，終場以602元作收，上漲3元，漲幅0.5%，市值約15.6兆元。

台積電受惠先進製程領先量產帶動營運表現，4月指出，所有應用平台都較年初成長，日前法說會更調高今年成長目標。

台積電在法說會上修預測，今年持續超越產業平均，估年成長約20%。法人看好，台積電下半年成長動能將遠大於上半年，實現年成長目標。

台積電日前技術論壇已釋出先進製程與特殊製程進展、擴充目標，除了5奈米家族的4奈米提早在今年第3季試產，16奈米乃至更先進製程產能將持續增加，目標是2018年至2021年年複合成長率將超過30%。

依據計畫，台積電的先進製程產能增加，將依賴多項既定的擴充計畫，台南晶圓18廠第四期在興建中，第五到八期則是規畫未來3奈米生產所需，其中八期是特殊製程應用所需。