迅杰：訂單能見度可到第3季

IC設計廠商迅杰（6243）於今（11）日召開線上法說會，該公司執行長鍾文凱表示，第2季的狀況還不錯，訂單能見度到第3季大致都沒問題，應當到第3季都會保持增長態勢。同時，他也提到，估計主力產品線在未來一年半到2年內，都會是成長局面。

迅杰5月合併營收為6,486.9萬元，月減14.5％，主要是受到封測端影響，年增51.7％，累計前五月合併營收為3.27億元，年增41％，首季每股純益為0.18元，優於去年同期的虧損局面。

對於6月的情況，鍾文凱認為，會遇到期末盤點，5、6月表現應該會接近或持平，有機會好一點。至於第3季的展望，進入旺季，看來會比第2季好些，如果封測產能穩定一點，會比較樂觀。

迅杰近幾年持續轉型，今年到目前為止NB裝置應用的業績比重約已降到65％以下，至於周邊與消費性電子裝置應用的比重則為超過36％。鍾文凱評估，該公司主力產品線在未來一年半到2年內，都會是成長局面，至於能否增加更多市占率，就看持續推出的新產品，能否符合客戶需求。