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達新高層調整 創辦人之子胡伯澤回鍋總座

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

國內風雨衣大廠達新（1315）今天公告高層人事調整， 達新創辦人胡江河的五子胡伯澤回鍋接任達新總座，現任總經理黃俊嘉則轉任海外執行長，新人事案已於昨天董事會通過。

達新主管表示，這有點像是輪調、穿插的概念，因為胡伯澤早期就曾擔任達新總經理，2017年底胡伯澤以個人生涯規劃為由請辭總座，轉任達新海外企業執行長，總座職缺由黃俊嘉接任，黃俊嘉成為達新首位非創辦人家族的總經理。

因為已隔一段時間，此次兩人職務對調，由胡伯澤重掌總座，黃俊嘉則改任海外執行長，負責達新的外銷業務拓展。另外現任達新董事長吳子聰則是胡江河的女婿，三人分工，公司經營仍然維持鐵三角不變。

達新近兩年因為土地出售，業外獲利豐厚，2019年因為出售員工舊宿舍的處分利益挹注，稅後純益6.96億元，年增率高達203%；2020年更因為標售台中舊廠土地，全年大賺54.29億元，換算每股純益高達31.97元。兩筆交易剛好都在黃俊嘉擔任總座的期間完成，法人解讀黃俊嘉階段性任務達陣；在龐大處分利益的挹注下，達新公司目前手中現金麥克麥克，家族代表胡伯澤回鍋擔任總座，可能操盤未來的資金運用與投資。

外銷 生涯規劃 宿舍

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