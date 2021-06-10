快訊

末代指考遇疫情 考生確診沒得補考怎麼辦？教育部回應了

南韓「失敗都更」活埋路過公車：光州拆屋慘案已知9死

硬碟廠希捷調高財測 金寶廣明可望受惠

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

硬碟大廠希捷（Seagate）調高財測，主要是受惠市場對該公司產品的需求強勁所帶動，預期硬碟主力代工廠金寶（2312）與廣明（6188），可望跟著受惠，出貨量跟著看俏。

希捷更新財測，預計2021會計年度第4季（截至2021年7月2日）營收可達29.5億美元（正負區間1.5億美元），高於2021年4月預測的28.5億美元；非GAAP 稀釋每股盈餘估計為每股1.85美元（正負區間0.15美元），高於先前預估的1.60美元。

希捷執行長Dave Mosley表示，市場和銷售通路對我們產品的需求強勁且廣泛，是推升第4季財務前景的主因。「我們對全球的積極市況感到振奮，並運用製造能力的敏捷性，來應對快速變化的需求環境。

外電報導指出，近期新興加密貨幣奇亞幣湧現熱潮，大幅帶動硬碟需求，原因是奇亞幣使用礦工提供的硬碟空間來挖礦，不像其他加密貨幣是透過顯示卡算力來挖礦。

希捷與威騰（WD）是全球前兩大傳統硬碟（HDD）廠，占全球75%以上的市占率，金寶與廣明的泰國廠，之前因為美中貿易戰升溫，兩大品牌廠把HDD產能轉移到泰國，金寶與廣明也跟著擴大在泰國投資，增加HDD的產能，可望受惠。

不過，金寶旗下泰金寶近期因為疫情擴散，影響到泰金寶在泰國碧武里工廠的某些員工，該公司從5月20日起至6月3日止，暫停部分產線，短期內對業績恐產生影響。

泰金寶則指出，該公司位於在泰國馬哈差的生產線仍將正常營運，且已有配套措施，來支援碧武里工廠產線的緊急需求。該公司亦有足夠資源及配套方案，於上述期間後提升產能，滿足生產需求。

泰金寶 泰國 硬碟

延伸閱讀

泰國疫情重創經濟 曼谷餐飲業寒冬看不到盡頭

鴻海和長城汽車押寶泰國車市 豐田、日產、本田備戰

台積電5月營收回升力道不如預期 法人導因於蘋果不拉貨

聯發科5月營收有望創新高 盤中股價數度反攻千元大關

相關新聞

台積電5月合併營收1123.6億元 寫歷年同期新高

台積電（2330）受惠各項製程訂單強勁，今(10)日公布5月合併營收達1123 .6億元，月增0.9%，為歷年同期新高，...

台積電5月營收回升力道不如預期 法人導因於蘋果不拉貨

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公布5月營收成績單，單月營收約為新台幣1,123.6億元，較上月增加0.9% ...

台積電5月營收逾1123億元 創歷年同期新高

台積電今(10)日公佈 2021 年 5 月營收報告。2021年5月合併營收約為新台幣 1,123 億 6,000 萬元...

彩晶持股中光電逾2%

彩晶（6116）昨（9）日公告，近半年來透過旗下投資公司已砸3.57億餘元，累計買進8,480張中光電股票，持股比率達2...

疫情增溫 電信業者網路門市業務量暴增

台灣疫情增溫，全台三級警戒，電信業者在疫情嚴峻時刻開賣蘋果新款iPad Pro，均強調鼓勵民眾使用網路門市等電子商務平台...

電信三雄開賣新iPad Pro

新冠肺炎疫情增溫，居家上班及上學需求增加，10吋以上的平板電腦熱銷、缺貨，蘋果新款11吋、12.9吋iPad Pro成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。