硬碟廠希捷調高財測 金寶廣明可望受惠

硬碟大廠希捷（Seagate）調高財測，主要是受惠市場對該公司產品的需求強勁所帶動，預期硬碟主力代工廠金寶（2312）與廣明（6188），可望跟著受惠，出貨量跟著看俏。

希捷更新財測，預計2021會計年度第4季（截至2021年7月2日）營收可達29.5億美元（正負區間1.5億美元），高於2021年4月預測的28.5億美元；非GAAP 稀釋每股盈餘估計為每股1.85美元（正負區間0.15美元），高於先前預估的1.60美元。

希捷執行長Dave Mosley表示，市場和銷售通路對我們產品的需求強勁且廣泛，是推升第4季財務前景的主因。「我們對全球的積極市況感到振奮，並運用製造能力的敏捷性，來應對快速變化的需求環境。

外電報導指出，近期新興加密貨幣奇亞幣湧現熱潮，大幅帶動硬碟需求，原因是奇亞幣使用礦工提供的硬碟空間來挖礦，不像其他加密貨幣是透過顯示卡算力來挖礦。

希捷與威騰（WD）是全球前兩大傳統硬碟（HDD）廠，占全球75%以上的市占率，金寶與廣明的泰國廠，之前因為美中貿易戰升溫，兩大品牌廠把HDD產能轉移到泰國，金寶與廣明也跟著擴大在泰國投資，增加HDD的產能，可望受惠。

不過，金寶旗下泰金寶近期因為疫情擴散，影響到泰金寶在泰國碧武里工廠的某些員工，該公司從5月20日起至6月3日止，暫停部分產線，短期內對業績恐產生影響。

泰金寶則指出，該公司位於在泰國馬哈差的生產線仍將正常營運，且已有配套措施，來支援碧武里工廠產線的緊急需求。該公司亦有足夠資源及配套方案，於上述期間後提升產能，滿足生產需求。