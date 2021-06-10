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虹揚-KY營收連二月站穩2億元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

虹揚-KY（6573)公告5月營收為2.14億元，月增加3.5%、年增75.2%，營收連續第二個月突破2億元大關，也是虹揚-KY上市後首次連續兩月營收破2億的表現。

虹揚-KY發言人程御峰表示，5月中開始，台灣的疫情漸趨嚴峻，除相關防疫措施加強外，虹揚-KY台灣分公司也啟動員工分流上班的機制，但整體的營運狀況仍維持正常，也繳出一份亮眼的成績單。

程御峰表示，5月份銷售最亮眼的產品為橋式整流器，因應外界龐大的電源供應整流需求，銷售占比約43%；太陽能二極體表現也依舊穩健，雖然前端原物料較為短缺，仍維持在三成左右的銷售占比。

虹揚-KY在6月初舉辦今年第一次線上法人說明會，針對今年下半年的狀況，程御峰表示，電源供應類分離元件、太陽能旁路二極體需求強勁，訂單能見度至年底，甚至部份交期已排到明年。

虹揚-KY也積極佈局保護類元件與蕭特基二極體等產品，並有數種熱門封裝產線擴增，預計於Q2將陸續完成佈建，希望能於今年下半年開始對公司業績有正向的挹注。

太陽能 二極體 營收

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