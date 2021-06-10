聚鼎5月營收2.86億元 連二月創新高

保護元件大廠聚鼎（6224）今（10）日公告5月營收為2.86億元，月增34.89%、年增117.93%，連兩個月改寫歷史新高，主要原因是自5月1日起，聚鼎開始認列德商漢高集團（Henkel）旗下金屬散熱暨線路板（TCLAD）事業部門營收，再加上客戶需求增加，產能利用率力提升所致。

聚鼎今年首季受惠三大主力產品PPTC、金屬散熱基板（TCB）以及三端保險絲（CLM）出貨暢旺，帶動營收獲利創單季新高，展望後續營運，法人指出，聚鼎在美系客戶手機用PPTC從5月起開始放量出貨，推升CLM供不應求，產量逐月增加，下半年出貨將顯著放量，加上5月起合併TCLAD營收，營收增幅顯著擴大，可說是「新聚鼎」站上新的里程碑。

聚鼎今年前1-5月營收為10.48億元、年增63.88%；法人預估在客戶端對PPTC拉貨動能強勁、CLM又供不應求，積極擴產，TCB 全年也可望有雙位數成長，再加上併入TCLAD營收，「新聚鼎」2021年營收可望暴增逾七成，相對於去年將展現強大的年增動力。