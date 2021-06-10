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和碩5月營收月減3% 探近三年同期低點

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

代工大廠和碩（4938） 今（10）日公布5月營收903.2億元，月減2.9%、年減20.85％，單月營收僅個位數月減，但為2018年5月以來、近3年同期低點。累計前五月和碩營收為4,000億元，年減19%。

和碩表示，5月NB出貨量為75萬-80萬台、桌機主板出貨為62萬台/片，約與上一月持平。

和碩指出，資訊、通訊、消費等三大產品線本季都可望較第1季回溫，但受缺料、首機筆電出貨基期高，下修第2季筆電出貨預期，從原估季增25-30%下修至季增5-10%，桌機主板則仍為傳統淡季，維持出貨將季減15-20%。

廣達（2382）、仁寶（2324）近期也公布5月合併營收分別為850.5億及802億元，都是近三年同期低點。

營收 和碩

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