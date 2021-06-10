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聯發科5月營收有望創新高 盤中股價數度反攻千元大關

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（10）日即將公布5月合併營收成績單，市場預期將重新站回400億元大關，且改寫歷史新高，帶動今日盤中股價數度反攻千元大關。

由於產品出貨組合改變，聯發科4月合併營收一度降到365.72億元，月減幅度近9%，但還是比去年同期大增近八成。

雖然封測廠京元電（2449）外籍移工群聚染疫事件，將對聯發科6月營收帶來些微影響，但聯發科認為第2季財測沒有改變，預估本季營收將成長10%至18%，落在新台幣1,188億元到1,275 億元間。

對照聯發科釋出的第2季財測，代表該公司的5月和6月營收平均最低為411.14億元，在6月營收受影響、第2季財測卻沒有改變的情況下，法人預期，聯發科5月營收將超過410億元，並順利改寫單月新高紀錄。

看好本月營收即將回升，聯發科今日股價表現強勁，盤中數度回攻千元大關，一掃日前受到供應商京元電因外籍移工染疫、生產線上班員工減少的陰霾。

雖然智慧型手機市場出現雜音，不過，聯發科第2季營運趨勢沒有改變，法人關注下半年的營運動能。由於主晶片缺貨，屬於強勢產品，市場預期影響程度會比周邊元件小，法人預估，第3季主晶片可能處於供需平衡的狀態。

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