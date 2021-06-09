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國軍首度群聚感染 正好發生在全台防空戰備中樞

樺漢5月營收達74億元 年增28.8％ 創歷史同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414) 今（9）日公布2021年5月合併營收為74億元，月增5.9％、年增28.8％，為歷年同期新高，主因受惠於公司資源平台整合效益發揮，推進三大事業體良好的出貨表現；累計2021年1至5月合併營收達345億元，年增16.6％。

樺漢表示，5月營收成長主要是受惠於公司三大事業體包括設計製造、品牌通路、系統整合在5G、AIoT、半導體等市場趨勢的帶動下，皆保持良好的銷售業績成長表現，再加上公司團隊們積極落實整合資源平台的優勢，謹慎面對包括防疫工作、生產運送、原物料備料等各項變數所帶來的考驗。

因此，不僅創造公司穩定且彈性的供貨能力，也推進樺漢營運韌性，在業務面、財務面、資訊面等全方位逐步展現｢集合、整合與融合｣的綜效成績。

展望本季，樺漢對今年整體營運逐季向上成長深具信心。面對疫情捲土重來的挑戰，樺漢全體同仁以最快的速度、當機立斷啟動所有人員、及員工們進行分流管理與居家辦公，資訊系統也經過壓力測試通過，目前員工居家辦公整體效能已達90％以上，公司運營一切正常、生產銷售皆保持順暢。

此外，樺漢整體訂單能見度已看到2022年第1季，面對當今原物料缺料的問題，樺漢也與客戶共同努力，日前客戶已針對明年第1季與第2季，下中、長期的訂單，超前部署業績，將有助樺漢未來整體營運持續向上攀升。

樺漢 營收

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