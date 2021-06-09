快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

崇越5月營收31.4億元 月減16.5%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

半導體設備供應大廠崇越（5434）今（9）日公布5月合併營收31.4億元，月減16.5%，年增9.7%；累計營收達164.3億元，年增9.1%。

崇越表示，受惠於半導體產業蓬勃發展，產能利用率維持滿載，帶動公司半導體材料銷售業績穩定成長；環保工程營運表現方面，則按完工比例之進度入帳。累計今年前五月合併營收達164億元，比去年同期成長近一成。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收 崇越電

延伸閱讀

全家5月營收年減2.2% 截至5月底80個據點因疫情關閉

文曄5月營收微降 第2季營收有機會優於預期

菱生受惠漲價與擴產 5月營收6.55億元、連三月改寫新猷

敦泰5月業績 續創歷史新高

相關新聞

汎銓5月營收1.19億元 年增28.5％

半導體材料分析廠汎銓科技（6830)今公布5月營收新台幣1.19億元，年增28.5%，主要受惠於客戶對汎銓的材料分析(M...

旺矽5月營收寫今年新高 股價今鎖漲停

旺矽（6223）公布5月營收，達5.44億元，寫下今年單月營收新高，由於今年下半年營運可望持續持續成長，在第二季業績表現...

緯創 上月業績減一成

緯創（3231）昨（8）日公告5月營收609.74億元，月減10.6%、年減19%，是近五年同期新低，主要是受到缺料影響...

上月業績／麗臺+12% 寫新紀錄

麗臺（2465）昨（8）日公布5月營收逾11.5億元，月增約12.8%，年增近243.3%，再創新高；前五月營收38.2...

電信三雄 深化企業客戶布局

電信三雄深化企業客戶布局，中華電信（2412）昨（8）日宣布攜手AWS，搶進高科技製造、政府、金融及醫療等產業；台灣大強...

上月業績／瀚宇博+2% 同期最佳

PCB族群5月營收陸續出爐。瀚宇博（5469）昨（8）日公布5月營收45.2億元，月成長2.4%，年增17%，創歷年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。