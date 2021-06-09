崇越5月營收31.4億元 月減16.5%

半導體設備供應大廠崇越（5434）今（9）日公布5月合併營收31.4億元，月減16.5%，年增9.7%；累計營收達164.3億元，年增9.1%。

崇越表示，受惠於半導體產業蓬勃發展，產能利用率維持滿載，帶動公司半導體材料銷售業績穩定成長；環保工程營運表現方面，則按完工比例之進度入帳。累計今年前五月合併營收達164億元，比去年同期成長近一成。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。