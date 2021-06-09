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世界5月營收34.09億元 單月歷史次高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

專業8吋晶圓代工廠世界先進(5347)今（9）日公結算5月合併營收為34.09億元，為單月歷史次高，月增7.5%、年增23.1%。

世界副總經理暨財務長黃惠蘭表示，5月營收持續成長，主因晶圓出貨量增加。世界前五月合併營收為157.6億元，比去年同期成長19.4%。

世界稍早提出本季營收展望，預估本季在新加坡廠新增1萬片產能挹注，本季產能季增5%，加上平均銷售單價增中個位數，本季合併營收介於98億元到102億元，約季增9%；毛利率介於39%~41%、營業利益介於27.5~29.5%，雙率都優於上季。

對於訂單能見度，公司表示，儘管市場仍存有重覆下單情形，且通膨和地緣政治不確定因素仍在，但客戶對世界產能需求仍遠大於供給，使訂單能見度比以往大幅提高，預估到今年底，世界產能都會維持滿載。至於整體需求，世界也認同缺貨仍會維持到明年的論點。

為滿足客戶需求，世界決定利用位於桃園的晶圓三廠的無塵室，再增加每月2.4萬吋的8吋產能，因此今年資本支出將由原預估的50億元增至85億， 其中8000片可望在今年下半年加入營運；另1.6萬片正與客戶討論再增加。

營收 晶圓代工廠

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