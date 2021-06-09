法人搶買 超豐、奇鋐等15檔5月營收創歷史新高

國內新冠疫情雖自5月以來，越趨嚴峻，管制並提升至三級，不過，上市櫃公司5月營收依舊表現亮麗，截至9日盤中為止，已有聯電（2303）、台光電（2383）等逾810家提前公布，當中，有84家率先寫下單月歷史新高紀錄，包括超豐（2441）、奇鋐（3017）等歷史新高公司，吸引法人近期大買逾千張。

上市櫃公司陸續公告5月營收，已有鴻海（2317）、緯創（3231）、台塑化（6505）、英業達（2356）、南亞（1303）、長榮（2603）、台化（1326）、友達（2409）、聯強（2347）、台塑、聯電等逾810家提前公布，當中，營收年成長逾1倍的有皇普（2528）、進泰電子（3465）、亞銳士（6171）、豐謙（5523）、立凱-KY（5227）、華友聯（1436）、怡華（1456）、寬宏藝術（6596）、長聖（6712）、台生材（6649）等公司。月成長逾1倍的則有凌泰（6198）、怡華、國光生（4142）、台火（9902）、高僑（6234）、台微體（4152）、亞泰金屬（6727）、立凱-KY、重鵬（3555）、牧東（4950）、寶隆（1906）、天揚（5345）、廣越（4438）等公司。

在提前公告5月營收的公司中，有長榮、聯電、技嘉（2376）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、欣興（3037）、力成（6239）、群聯（8299）、台表科（6278）、奇鋐、威剛（3260）、台光電等84家率先寫下歷史新高，主要集中在封測、記憶體、PCB、被動元件、海運、鋼鐵等族群。

不過，也並非所有營收創新高的公司，都受到法人的青睞，在截至8日為止的過去五個交易日中，三大法人買超逾千張的僅有超豐、奇鋐、景碩（3189）、京元電子（2449）、欣興、富采、晶宏（3141）、定穎（6251）、中菲行（5609）、台表科、力成、麗臺（2465）、九齊（6494）、頎邦（6147）、健策（3653）等15檔，當中，不乏法人半年報作帳的標的。

景碩方面，在產能擴充與載板價格上升帶動下，2021年營運維持雙位數成長，市場預估營收337億元，年成長24%，毛利率預估24%，較前一年增加2個百分點，預估全年每股稅後純益（EPS）有4.1元水準，成長主要來自ABF需求延續與產能擴充30%帶動，加上5G基地台延續成長、終端應用較顯著開始增溫。

欣興方面，近期國際企業包含味之素預估載板材料出貨量將於2024年成長一倍以上（相較於2019年）、AT&S宣布投入575億元擴產計畫，擴廠計畫自2021~2026年將持續開出，皆可看出載板市況火熱程度，加上欣興在獲利能力上大幅優化，近年來投資金額龐大，有利於未來產能擴充以及維持市占率。