界霖5月營收5.25億元 單月歷史次高
導線架廠界霖（5285）今日公布5月合併營收為5.25億元，比前一個月的新高下滑7.3%，但仍是單月歷史次高，年增達49%。公司表示主要是因大陸及日本黃金周，工作天數少，預料本月將恢復成長，有機會創單月新高。
界霖累計前五月合併營收25.44億元、年增49.5%，反映車用功率元件需求強勁回溫，帶動導體線出貨持續成長。
界霖是主要導線架大廠，產品用於功率元件、家電等產品，公司因購併日本住友三家導線架工廠後，掌握車用功率元件導線架關鍵技術，因性價比高，市占快速攀升，尤其近年來公司將資源集中於毛利率較高的功率元件用導線架和IPM模組，讓車載產品銷售比重拉高逾四成，首季每股純益1.2元，遠優於順德1.02元。
界霖5月營收在部分地區工作天數減少，仍繳出5.25億元、單月次高佳績，顯示受馬來西亞封鎖的影響輕微。
法人預估，由於車市第3季進入旺季，界霖出貨還會再拉升，有機會改寫單月新高紀錄，第2季營收和獲利還會優於第1季，單季獲利也有機會創新高。
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