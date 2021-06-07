市場熱度持續 聯強Q2營收可望改寫新高紀錄

聯強（2347）受惠於今年以來市場熱度持續不墜，該公司表示，第二季需求暢旺程度更甚第一季，即使面臨供貨吃緊以及價格上漲的壓力，銷售動能仍然相當強勁，第二季營收可望再次改寫新高紀錄。

該公司五月業績再傳捷報，單月合併營收為316億元，連續三個月站穩300億大關，年成長31%，並創同期歷史新高。聯強預期六月將會延續這波銷售動能。

聯強表示，其中IC元件五月營收持續站上百億大關，大幅成長56%，並連續六個月創同期新高；資訊商用因中小企業需求回溫、加上政府/企業持續擴大投資於數位轉型，年成長29%；資訊家用持續受惠於宅經濟效應，成長17%；通訊產品因5G換機潮，也成長33%。

從區域角度，聯強各BU除紐澳外，五月都達到20%以上的雙位數年增，其中印尼成長56%，台灣成長40%，大陸也有24%的年成長。

累計聯強前五個月的合併總營收為1,500億元，其中：資訊商用產品累計營收為372億元，較去年同期增加21%，佔總營收的比重為25%；資訊家用產品累計營收為575億元，較去年同期增加16%，佔總營收的比重為38%；通訊產品累計營收67億元，較去年同期成長25%，佔總營收的比重為5%；IC元件累計營收為486億元，較去年同期成長61%，佔總營收的比重為32%。

聯強今年的除息交易日為6月8日，每股配發現金股利3.3元。