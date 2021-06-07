供應商京元電外籍移工被停班 聯發科股價臉綠

半導體測試廠京元電（2449）爆發新冠肺炎群聚疫情，員工確診人數已經逼近200位，中央疫情指揮中心已要求所有外籍移工停止上班，展開居家隔離，今（7）日影響台股表現，京元電客戶端聯發科（2454）股價一開盤就下跌，聯詠（3034）則相對有守。

受到供應商京元電外籍移工被暫停上班影響，市場憂心影響聯發科本月出貨，聯發科今日股價一開盤就下跌，目前下跌超過10元，跌幅逾1%，同為京元電客戶的聯詠股價表現相對抗跌。

京元電爆發外籍移工群聚疫情後，於上周五宣布自晚間起停工到周日（6日）晚上，停工期間將進行面消毒，當時，大客戶之一的聯發科率先表態指出，停工事件將對該公司6月營收有部分短暫影響，但不影響第2季財測。

但因京元電員工的染疫人數已經逼近200位，指揮中心指揮官陳時中昨（6）日宣布所有外籍移工停止上班、居家隔離、薪資照付，最壞情況將事外籍移工休假14天，重創京元電的生產線人力。

針對京元電外籍移工將全面停班一事，聯發科表示，工廠都有自動化設備，而且本籍勞工也會上班，目前並沒有要修正上周五的看法。

業界認為，京元電外籍移工停班造成的衝擊，可能要等到周一盤點本籍勞工到班、以及生產線機台運作的情況，才會比較明朗。

京元電是國內重要的測試廠之一，從年報資訊來看，客戶大有來頭，邏輯晶片客戶包括聯發科、華為旗下海思、英特爾，記憶體客戶有華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006），驅動晶片客戶有聯詠；國外客戶涵蓋輝達、奇景光電、意法半導體、ADI、OmniVison等。