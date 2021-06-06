大立光5月營收失色 Q2看淡

圖／經濟日報提供 大立光昨（5）日公布5月營收33.59億元，月減1%，為八年同期低點，大立光表示，6月拉貨動能與5月相當。法人預估，大立光第2季營收將低於第1季，靜待下半年傳統智慧手機出貨旺季及大客戶新機拉貨效應。

大立光5月營收年減13%，前五月營收185.72億元，年減15%。大立光4日股價收3,040元，下滑25元，外資法人反手買超。累計5月以來，外資及投信多站在買方，自營商站在賣方。

依大立光4、5月營收趨勢，加上對6月的營運展望，外界預期，大立光第2季營收可能剛好飛越百億元大關。若依大立光第2季營收100億元推估，將為八季以來新低，也是罕見第2季業績低於第1季的表現，且將較去年同期126.5億元下滑近兩成。

大立光本季營收表現相對疲弱，大立光執行長林恩平日前表示，因天災因素，AP（應用處理器）及Sensor（感測器）短缺，部分客戶高畫素感測器甚至直接停產，重新投產仍要一季，導致客戶新產品因此遞延一季；他強調，這部分影響並非全面性，只限某些客戶。

外界解讀，三星上一季位於美國德州廠遭遇冰風暴襲擊，三星又是全球第二大感測器供應商，林恩平口中的「某些客戶」，可能意指三星旗艦新機Note系列。

依據大立光5月出貨結構，其中千萬畫素以上鏡頭占比50%到60%；2,000萬畫素以上鏡頭20%到30%。

美系外資預估，隨著晶片荒有望在下半年緩解，加上蘋果即將啟動新機拉貨，拿下iPhone鏡頭大單的大立光營運預期自第3季起反彈。

美系外資說，大立光管理層確認，產業鏈部分關鍵零組件難產瓶頸已陸續緩解，第3季可望全面恢復正常。外資指出，大立光因缺料問題持續，5月營收表現不如4月，營運可望在5月落底，6月缺料進一步緩解配合客戶新機拉貨，第3季動能會逐步並明顯好轉，屆時股價若因業績再度波動，反而是介入機會。