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長科*5月營收達10.08億元 創單月新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

長科*(6548)今（4）日公告2021年5月合併營收為10.08億元，月增率3.1%，首度突破10億元，再創單月歷史新高紀錄，年增21.0%：累計2021年前五月合併營收為47.05億元，年增24.1%。

長科*表示，馬來西亞政府於5月最後一週採取全國管制防疫措施，長科*馬來西亞廠區配合當地防疫政策，且密切注意疫情下，工廠生產活動照常，整體每日維持60%的人力。

長科*表示，儘管馬來西亞出貨受到影響，然而其他客戶需求強勁，預期本月合併營收仍能續創新高。

至於母公司長華*(8070)，今日也公布2021年5月合併營收為新台幣15.65億元，則比上月減少1.9%，但年增13.1%；累計2021年前五月合併營收為77.55億元，年增率為18.2%。

馬來西亞 營收

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