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崇越電5月營收7.06億元 月減3.4%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

電子材料供應商崇越電（3388）今日公告5月合併營收7.06億元，月減3.4%、年增19.4%；累計今年前五月合併營收達36.48億元，年增達20.82％。

崇越電指出，5月營收比4月略減，主因缺貨問題仍未獲得有效緩解。目前各類型產品訂單需求仍十分強勁，訂單能見度已到第3季，但上游原物料供給持續吃緊，短期內缺櫃及缺貨問題仍無法明顯解決，部分矽利光材料依舊供不應求，待後續原廠新增產能陸續開出後，缺貨問題可望逐步緩解。

崇越電為專業電子化學材料通路商，主力產品為日本信越化學矽利光全系列4000多項材料，並代理其他國際品牌材料及設備，提供超過一萬家客戶材料與設備之完整解決方案。

公司近三年來聚焦發展消費性電子、化妝品、汽車、醫療及運動休閒五大重點產業，且客戶類型、以及各項產品占比皆相當分散，不易受單一產業之影響，公司也持續因應產業變動開發新產品、拓展新市場，可望永續營運成長動能。

營收 崇越電

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