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聯電5月營收衝至171.89億元 創單月新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

晶圓代工大廠聯電（2303）受惠產能滿載及晶圓代工價格調漲，今（4）日公布5月合併營收達171.89億元，月增4.9%，創單月新高紀錄，也比去年同期成長16.6%。

聯電累計前五月合併營收為720.73億元，年增11.9%。

聯電稍早法說會預估，第2季晶圓出貨量將較首季成長2%，美元計價的平均銷售價格（ASP）季增3~4%，產能利用率維持100%，毛利率則有機會挑戰30%；公司也預估全年ASP年增幅達7~9%，近一成水準。

法人預期，聯電5月營收表現，符合公司法說會展望，預估6月也可維持高檔水準，第2季合併營收估季增高個位數，營收將再單季新高，獲利也將繳出亮 眼成績。表現也將優於首季。

營收 晶圓代工 聯電

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