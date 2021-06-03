精測5月營收3.58億元 月增1.2%

晶圓檢測解決方案大廠精測（6510）今 (3) 日公布5月合併營收3.58億元，月增1.2%，年增1.4 % ; 累計前五月合併營收15.23億元，年減4.6 %。

精測表示， 受惠於智慧型手機應用處理器(AP)訂單遞延效益，5G射頻晶片(RF)、HPC晶片等市場需求暢旺，帶動探針卡業績成長表現，使5月營收維持 成長。

面對新冠肺炎(COVID-19)疫情在台灣急劇升溫，成為整個產業迎接旺季的新挑戰，精測表示，目前台灣半導體產業鏈上下均有志一同快速應變，精測也加速調整，並拉高營運應變持續計畫層級，展開各項防疫措施。

精測表示，今年5月中旬，中央流行疫情指揮中心公佈最新嚴重特殊傳染性新 冠肺炎疫情進入社區感染階段，公司緊急成立應變中心，隨時掌握最新疫情及客端資訊，進行滾動式調整防疫措施，並建立順暢的對外溝通機制。

為降低接觸感染風險，在人員抗疫方面，加強宣導員工正確的防疫措施、落實防疫管理規範，進行人員上班、用餐分流制，擴大實施居家辦公，強化環境消毒，提供給員工安全工作環境。

在替代應變方面，進行功能性異地備援、拉高庫存安全水位、積極備料及確保物流通路。在業務推展方面，透過數位升級遠距辦公，加強資訊安全防護，確保客戶權益。在生產製造方面，因應人員分流調整組織，以確保生產不中斷、穩住客戶交期。

面對嚴峻疫情，精測強調說，公司將嚴格遵守政府防疫相關政策，強化防疫作為，全體員工上下齊心致力維護公司營運正常、確保股東、客戶之權益。