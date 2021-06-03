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南亞科5月營收76.04億元 寫32個新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

南亞科技(2408)受惠DRAM出貨及價格同升，今(3)日公5月合併營收為76.04億元，月增2.8%，寫下32個月來新高，年增也達37%。

南亞科累計前五月合併營收為327.29億元，年增27.9%。

南亞科稍早在法說會樂觀看待本季營運，預估在網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺、供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器買氣恢復。本季DRAM價格及季價格可望延續上漲趨勢。

南亞科因產能已滿載，出貨量將較第1季持平，並預估第2季營運將有不錯表現。此外，南亞科預期今年位元銷售量將持平或微幅增加。

南亞科也預估，目前DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底，仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。

南亞科 DRAM 營收

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