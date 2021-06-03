威剛5月營收達36.33元 改寫歷史同期新高

記憶體品牌及模組大廠威剛（3260）繼4月營收改寫近11年高點，5月營收持續躍升，並創歷史同期新高。威剛董事長陳立白表示，不僅本季供貨吃緊，下季仍維持漲勢，預告熱況仍會持續。

威剛今日公布5月合併營收達36.33億元，年成長近四成，比4月繼續走高。其中、高容量的固態硬碟（SSD）出貨持續倍增，推升SSD出貨金額一路向上，SSD產品單月出貨金額以14.31億元再創新高。

威剛表示，儘管面臨缺水、缺電、及疫情升溫，公司對第2季營運續揚抱持極高的信心，並看好第三季營運表現將持續走高。

威剛董事長陳立白預期，DRAM上游供應商供給吃緊的問題短期已是無解，第3季合約價維持續漲態勢，且疫情加速宅經濟及電競遊戲市場擴增也將推高DRAM於資料中心的需求及NB、桌上型電腦端的應用量。

至於NAND Flash價格，他說，不但因既有的手機、伺服器、及PC應用容量倍增而於第2季提前走揚，加上4月奇亞幣熱潮興起，「挖幣農夫」大軍積極擴充儲存空間強化戰力，下半年3C新品上市備貨等新增需求，都使得上游NAND Flash供應商庫存水位大幅下降，6月開始，中、高容量的NAND Flash供不應求缺口將有增無減。

今年在5G、AIOT、車電等新興應用持續成長，且美國及大陸為發展5G通訊及物聯網加速擴充資料中心規模及網通基礎建設，使得DRAM及NAND Flash整體消耗量較去年大幅增加。上游記憶體製造廠不但相繼看旺DRAM將一路缺貨到年底，更預期記憶體將旺到明年。威剛為了滿足客戶積極備貨的需求，提早加速採購動能，目前庫存量希望能勉強支持主力客戶的追加訂單，同時也將為公司營運創造今年逐季成長的績效。

5月因疫情加溫，威剛全體員工在公司有系統的分流及異地辦公規劃下，積極配合政府政策強化防疫管控；公司也為了讓員工在防護無虞的環境下安心辦公，持續加發醫療級口罩外，並將發放每名員工一組日本原裝進口全罩式透明防護面罩，讓同仁上下班皆有全方位的保護。

另外，公司全員也不受資安問題影響，啟動防禦機制及備援系統，全面提升網路資安層級，逐步克服及回復系統，已將出貨受影響程度降至最低，順利達成內部訂定營運目標。

威剛5月因遠距學習、在家上班、及電競休閒的需求推升下，月營收已連續三個月走揚。不只SSD月營業額創新高，DRAM表現也不遑多讓，單月營收比重約47.1%，貢獻月營收17.11億元；SSD月營收14.31億元，營收占比為39.38%。