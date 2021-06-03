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京元電員工染疫 開盤下跌3.35%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
京元電子發生移工宿舍群聚感染，苗栗縣竹南鎮公所一連兩天在移工宿舍及周邊環境、竹南中華路進行清消作業。圖／竹南鎮公所提供
京元電子發生移工宿舍群聚感染，苗栗縣竹南鎮公所一連兩天在移工宿舍及周邊環境、竹南中華路進行清消作業。圖／竹南鎮公所提供

京元電（2449）證實位於苗栗廠區有外籍員工確診，今(3)日股價開盤跌1.4元、跌幅3.35%，開盤價41.8元，開盤1分鐘成交量約3千張。京元電表示，公司表示廠區各項風險已有效掌握與控制，此事件不影響公司營運及生產。

群益投顧表示，京元電邏輯晶片客戶包括聯發科（2454）、華為旗下海思、英特爾，記憶體客戶有華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）,驅動晶片客戶有聯詠（3034）；國外客戶涵蓋輝達、奇景光電、意法半導體、 ADI、 OmniVison 等。京元電現在在台灣有3個廠區，且原本就有分流上班，現在京元電的疫情對晶片端出貨並沒有重大影響，後續要注意疫情是否會擴大，是否會停工，國際客戶是否會分散風險，將訂單移轉至其他國，若疫情可控，則影響不大。

京元電 疫情

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