京元電員工染疫 開盤下跌3.35%

京元電（2449）證實位於苗栗廠區有外籍員工確診，今(3)日股價開盤跌1.4元、跌幅3.35%，開盤價41.8元，開盤1分鐘成交量約3千張。京元電表示，公司表示廠區各項風險已有效掌握與控制，此事件不影響公司營運及生產。

群益投顧表示，京元電邏輯晶片客戶包括聯發科（2454）、華為旗下海思、英特爾，記憶體客戶有華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）,驅動晶片客戶有聯詠（3034）；國外客戶涵蓋輝達、奇景光電、意法半導體、 ADI、 OmniVison 等。京元電現在在台灣有3個廠區，且原本就有分流上班，現在京元電的疫情對晶片端出貨並沒有重大影響，後續要注意疫情是否會擴大，是否會停工，國際客戶是否會分散風險，將訂單移轉至其他國，若疫情可控，則影響不大。