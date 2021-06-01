成交量前三大換人當 面板取代貨櫃三雄

今(1)日盤面上的前三大成交量個股由面板族群取代貨櫃類股，今日午盤時，貨櫃三雄成交量約60萬張，但三檔面板股成交量已達150萬張。

今日群創（3481）、友達（2409）及彩晶（6116）等三檔面板股的成交量仍維持熱絡，因股價約在23~27元區間，具有低價及基本面利多，近期的短線交易也相當熱絡，更超越貨櫃三雄的成交量。

法人表示，面板廠受惠報價續揚，今年第2季獲利可望優於第1季。由於驅動 IC 等零組件缺料影響面板產量，加上中國補貼政策轉向半導體產業，因此來自中國面板廠的供給已趨緩。群益投顧表示，去年面板報價受惠於防疫衍生需求而上漲,，今年則再因零組件缺料疑慮升高而續強，第2季缺料狀況無法完全改善，預估面板報價尚有上漲空間。就評價而言，雖然友達、群創今年第2季獲利展望佳，但近期股價因反應台灣本土疫情加劇而修正。

貨櫃三雄則因萬海（2615）受到交易限制，需先繳股款才可下單，限制萬海交易活絡度；此外，貨櫃三雄的股價漲幅不小且都站上百元，也影響投資人意願。