天鈺擬辦理2萬張現增 並斥資31億元購買辦公大樓

驅動IC廠天鈺（4961）昨（31）日公告，將辦理上限2萬張現金增資發行新股案，以昨天收盤價334元計算，若全數募足，市值約當66.8億元，將用來購置辦公大樓及充實營運資金。天鈺董事會並通過，配合後續營運需求，擬在上限31億元內，添購新辦公大樓。

天鈺指出，此次現增行新股上限2萬股，每股面額10元，實際發行價格將依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定，發行價格定價基準日，以不低於定價基準日前一、三、五個營業日擇一計算的普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。

天鈺表示，向金管會申報案件時暫定每股發行價格，擬授權董事長在董事會授權區間內訂定之，實際發行價格俟向主管機關申報生效後，授權董事長於價格區間內，依相關法令規定訂定。

至於此次上限2萬張現增股票，其中15%將作為員工認購股數或配發金額，總計3,000張，公開銷售占10%，共計2,000 張，原股東認購或無償配發比例占發行新股總數75%，共計1.5萬張。

另外，因應公司業務日益擴展，營運與作業空間顯有不足，加上為了進行人力擴編，以擴大研發能量、增強競爭力，並為員工建構更好的辦公環境，天鈺昨天董事會也通過擬購置辦公大樓，以因應未來產品開發及中長期業務發展所需，購置金額上限為31億元。

天鈺受惠驅動IC缺貨與漲價，去年合併營收108.8億元，年增18.6%，且首度全年營收突破百億元大關，創歷史新高，獲利為6.65億元，同攀歷史高峰，年增1.16倍，每股純益為4.07元。

天鈺今年業績持續火熱，前四月合併營收為57.5億元，年增1.04倍，首季獲利為7.9億元，不但刷新單季歷史紀錄，比去年同期大增10.6倍，也賺贏去年一整年，每股純益為4.78元。公司自結4月每股純益為2.88元，單月獲利為5.42億元，年增幅度高達23.8倍。