面板三雄回神 友達、群創、彩晶盤中大漲

面板三雄友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）4月底開始股價連殺半個月，近日來持續盤整，今（31）日三雄同步大回神，友達、彩晶早盤皆亮燈漲停，群創也漲逾9.6%，離漲停僅一步之遙。

友達今日早盤一路走高，並觸及25.85元亮燈漲停，接近午盤時雖打開漲停，漲幅仍維持在8%以上。群創今日早盤高點來到24.45元，漲幅約9.6%，已接近漲停。彩晶則是走勢最為強勁，開盤後一路向上並鎖住漲停，午盤仍有約3萬張市價單掛買。

電視、顯示器及筆電三大應用面板報價自去年6月以來已經連漲一年，大幅挹注面板廠獲利，雙虎友達、群創都重返單季大賺百億元的榮景。市場普遍預期，進入6月面板漲勢仍會延續，但漲幅會比本月收斂；尤其近來漲幅最大的32吋、43吋電視面板漲勢將會明顯趨緩。

展望下半年，目前已有通路傳出電視、顯示器部分機種銷售已不如先前暢旺，加上面板價格高漲壓縮品牌獲利，品牌及通路商對第4季旺季行銷活動討論停滯，旺季效應將不如以往明顯。法人預期，第3季面板供需將會走向平衡，面板報價可望在高檔持平；第4季在晶片缺料問題紓解後，面板價格則會有下行風險。

在供給面上，Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，儘管中國大陸官方對面板廠補貼將不會如以往廣泛，陸廠建起新廠的機會較小，但陸廠仍會進行產能去瓶頸化，並在原有廠區擴充產能；像是京東方、華星光電、惠科等廠商都已有擴產計畫，將會在今年到明年陸續實現。他預期，2022年全球面板供過於求的情況將再度出現，勢必影響面板價格走勢。

韓國廠商方面，延後關廠進度的樂金顯示（LGD）及三星顯示器（SDI）由於成本結構上難以與其他業者競爭，預期在經過明年度的面板價格調節之後，會陸續減少產能，並在2023年完成既有的關廠計畫。目前估計，在韓廠關廠後會讓整體面板產能在2023年呈現負成長，但仍要視其他業者是否有新的擴產計畫而定。