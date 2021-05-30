COMPUTEX來了 概念股利多

為期一個月的2021年台北國際電腦展（COMPUTEX 2021 Virtual）線上展將於5月31日至6月30日開展，強打5G、人工智慧、物聯網、電競、未來車用科技等九大科技趨勢，今年更導入虛擬展示跟AI精準推薦，讓全球商務與採購活動不中斷，台灣廠商也積極參與，宏碁、技嘉、宏正、普萊德等COMPUTEX概念股受矚目。

受到新冠肺炎疫情影響，2021台北國際電腦展以虛擬展方式集結上千家ICT資通訊供應商，線上展出2,000件科技產品，要成為國際買主與國內外ICT產業的橋梁，並透過線上商談與媒合，讓全球ICT商務與採購不中斷。

COMPUTEX 2021主題聚焦5G、Edge AI、IoT、電競、未來車用科技、高效能運算、資安、健康照護與新創等九大科技趨勢，其中虛擬展示跟精準推薦更是兩大特點，參展廠商以影片跟視覺化展示產品，搭配互動功能，24小時不間斷，另一方面透過與已在日本成功上市的AI獨角獸Appier合作，透過AI跟自動化技術，精準推薦媒合需求。

今年除國際大廠高通、英特爾、AMD、ARM、Micron、NXP等將參與外，台灣科技大廠宏碁、和碩、佳世達、友達、力積電、技嘉等也透過線上平台，秀出台灣資通訊實力。

板卡大廠技嘉將以資料中心、高效能運算、AI、智慧物聯網及車用電子為主軸，展出伺服器、板卡、車用電子、筆電等權產品線。

宏碁、華碩在開展前就發表新產品，宏碁舉行全球發表會，打造5G電競生態系，一口氣發表消費性、創作者、電競、教育四大領域新產品，產品項目涵蓋筆電、桌機、顯示器、路由器及滑鼠等。華碩則衝刺智慧手機，日前宣布推出年度旗艦機Zenfone 8系列。

網通廠宏正、普萊德、亞旭也將透過線上參展，品牌業者宏正ATEN將在5G通訊及網路產品區以線上模式展出，近年由於疫情影響，遠端控制議題備受關注，宏正近年強打遠端控制、專業影音以及線上直播等解決方案。

網通品牌普萊德將線上發表最新網路技術和設備，包含工業級5G NR IoT閘道器、Wi-Fi 6無線雙頻基地台、企業型Gigabit VPN路由器系列，等各種加速5G、IoT、IIoT應用的網路基礎建設。（記者黃晶琳、李珣瑛、吳凱中、蕭君暉）