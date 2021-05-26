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美系外資首評愛普喊加碼 目標價810元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美系外資首度將愛普納入追蹤個股，給予加碼評等，目標價上看810元，主要是看好愛普在轉型之後，物聯網事業將成為營運重要動能；愛普今（26）日開高，盤中漲幅逾1%。

美系外資表示，愛普走過2016~2019年的轉型期，重新定位後，成為可穩定獲利的物聯網記憶體IC設計廠，預估物聯網事業今年將可貢獻營收95%，毛利89%，為最主要的獲利動能，另外，營運上還有拓展智慧財產權(IP)事業助陣，決定首度將愛普納入追蹤個股。

美系外資預估，愛普今年在物聯網記憶體出貨放量，人工智慧(AI)記憶體產品進入量產下，今年每股純益將倍增至21.81元，明年每股純益將增至28.9元，看好2021～2023年獲利年複合成長率32%。

愛普今日以712元開出，上漲22元，一度拉升至715元，也曾小翻黑至688元，盤中漲幅逾1%。

物聯網 記憶體 外資

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