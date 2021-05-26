5G護體 緯穎早盤股價攻克波段新高

伺服器大廠緯穎（6669）早盤股價衝上每股918元波段新高，股價自低位反彈至今日高點已有兩成。不過早盤緯穎股價衝高後賣壓出籠，股價隨即翻黑、小跌約1.5%。

緯穎營業報告書出爐，董事長林憲銘指出，去年全球在疫情的肆虐下，改變了全人類的生活方式，在家工作(Work From Home)、 遠距教學、線上或視訊會議、虛擬展覽、網路購物、影音串流等宅經濟加速發展，緯穎專注於前述應用的雲端基礎建設，我們有一系列雲端伺服器與兩相浸沒式液冷等最新技術，也持續開發高效率節能減碳的電源轉換器和散熱方案，用創新的技術加速節能生態的改變，來提高資料中心對使用能源的效率，也同時滿足未來資料中心對工作負載優化和先進冷卻技術的需求。

林憲銘表示，我們也看好進入5G時代後，結合邊緣運算的商機。109年11月，緯穎EP100產品與5G軟體解決方案領導廠商合作，完成第二屆全球O‐RAN ALLIANCE Plugfest 測試，以加速產業生態鏈中，各家業者的產品互通性發展。緯穎目前聚焦歐、美電信運營商擴展業 務，鎖定5G公網專案進行初期產品規格需求接洽與產品 PoC(概念性驗證)，期許進一 步挹注未來營運動能。

展望未來，林憲銘指出，雲端產業、5G、邊緣運算、AI、大數據分析皆為大勢所趨，將來會有越來越多的應用與服務產生。我們除了將持續提升產品競爭力、加強研發實力並投資關鍵核心技術，實現智慧工廠，展現系統整合供應商之價值。我們計畫導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)，建立員工對於智慧財產權之保護意識，另外也將提升資訊安全管理嚴謹度與自動化防護。

日前里昂證券指出，緯穎在資料中心硬體市場的產業地位益發穩固，驅動獲利走進強勢擴張期，看好未來獲利表現。