三多加持 記憶體鏈看旺市況

隨著5G相關基礎建設逐漸到位、各項應用開出，雲端服務、AI等技術日益成熟，從NAND控制IC廠群聯，到DRAM廠南亞科、旺宏、華邦，下游封裝力成和南茂，以及模組廠威剛、宇瞻、創見和十銓等，記憶體產業鏈上中下游全面看多市況。

群聯董事長潘健成指出，本季是傳統淡季，但Gen 4中階SSD模組與IC將出貨，新的電競應用也開始推出，產品組合改善，加上漲價訂單從3月開始反映，第2季毛利率會較第1季成長，本業營運可望持續向上。

南亞科目前產能滿載，推估第2季出貨量將持平第1季，不過在漲價與產品組合改善等帶動下，第2季表現將優於第1季；就整體市況看，南亞科認為，全球總體經濟成長上修，有利DRAM需求成長。

旺宏董事長吳敏求對本季及下半年展望也相當樂觀，先前表示，目前唯讀記憶體（ROM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）三大產品線訂單全數成長，其中NOR Flash訂單市況極佳。華邦也看好第2季漲價效益可望更明顯，並預期供給吃緊情況將持續至下半年。

力成執行長謝永達曾說，DRAM封測營運未來數季樂觀，Flash封測能見度至少到第3季，預估2、3季業績維持成長趨勢。南茂對今年營運樂觀看待，預期營收可望逐季創高，董事長鄭世杰點出，南茂持續擴充記憶體封裝產能，其中DRAM成長動能轉佳、Flash需求亦維持成長。

威剛近期在奇亞幣挖幣需求暢旺下，高容量固態硬碟（SSD）及企業級外接式硬碟訂單倍增，董事長陳立白看好，DRAM供不應求態勢持續，第3季合約價將持續走高。

宇瞻著眼高客製化、高毛利產業，在網通、伺服器等領域更有高度成長，預期工控與消費、電競市場都在疫情後呈現復甦走向，大陸、台灣、日本與歐洲客戶拉貨與下單力道強勁，顯示後續可期。

創見預估，今年下半年需求仍將大於供給，原物料及零組件缺貨情況，是考驗企業長期穩定經營能力。十銓分析，後疫情時代對邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，有利今年全球記憶體市場需求維持熱絡。