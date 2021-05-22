台積、宏碁 派息日不改期

金管會規定公開發行公司的股東會延期，也可能影響股利發放時間。宏碁昨（21）日公告股東會將延期，但去年度現金股利不受延期影響按原定時程辦理。台積電表示，因為每季發放現金股利，股東會改期並無影響。

此外，具指標性的大立光與聯發科表示，將在新的股東會決定發放股利時間。鴻海表示將再召開董事會，重新決定股東會時間地點及股利發放事宜。

宏碁昨日公告原定6月11日之股東會將延到今年7、8月，實際召開日期將待董事會決議通過後另行公告。但按規定發放的去年度現金股利，不受股東會延期影響，按原定時程辦理。宏碁已決定除息基準日為今年7月6日，發放日為今年8月5日。

電池廠廣隆表示，股利要等股東會通過承認盈餘分配案始可配發，往年大都在9月 ，股東會延期對實際發放時間影響不大，要等董事會決定新的股東會時間地點。風電大廠永冠表示，過去都是8月發放，現在要等新的股東會結束後才能確定。

中華電信與遠傳都表示，要等重新舉行股東會，才能討論股利發放時間。多數公司股利仍需經股東會通過，因金管會政策要求延後開會，現在股利發放、除權息時程可能也會略為延後。

但在紀念品發放時間上，原定要開會當天領紀念品的股東，領取時間將順延到股東會實際召開當日。

（記者蕭君暉、劉芳妙、黃晶琳、鐘惠玲、張義宮、邱馨儀）