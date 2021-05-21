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應材第2季財報寫新高 台概念股同沾光收紅

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

全球半導體設備龍頭美商應用材料周四（20日）公布第2季財報創新高且優於預期，本季展望續創新高，並強調邏輯IC代工將是今年設備成長最快的市場，激勵相關概念股包括京鼎（3443）、帆宣及翔名等也同沾光，今日股價同步收紅。

應材公布上季財報中營收為55.8億美元，年增41%，優於分析師預估的54.1億美元；第2季的純益增到13.3億美元，每股獲利1.43美元，在調整後的基礎上，每股獲利為1.63美元，優於分析師預估的1.51美元。

應材預估本季營收將介於57.2億至61.2億美元，優於FactSet預期的55.3億美元，比去年同期增加35%，也比上季續增2.5%到9.7%，可望再創單季新高；non-GAAP毛利率持平於上季的47.7%。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森 (Gary Dickerson) 表示，應材公司第2季財報創新高，得力於我們半導體業務的寬廣實力，公司也自信有能力超越市場表現。

他強調，目前正是未來十年新半導體長期趨勢的開始，將推升半導體與設備需求同步成長，而應材在材料工程領域的領導地位，對於提供新的晶片技術變得日益關鍵。

迪克森表示，由於半導體業在先進製程與特殊製程大量投資，邏輯IC代工今年將成為晶圓設備成長最快的市場；記憶體成長速度居次，儲存型快閃記憶NAND Flash）市場出現較溫和成長，但設備預估年增也達三成。

應材財報及展望報喜，激勵相關概念股京鼎、帆宣、翔名等概念股也同步沾光，股價開盤都在力挺於紅盤之上，最後全數收紅，其中以京鼎收漲2.1%，以218元作收、上漲4.5元表現最佳。

半導體 財報

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