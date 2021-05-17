受惠研發加速！材料分析需求暢旺 汎銓營運看俏

半導體檢測大廠汎銓科技(6830) 看好半導體大廠朝向5奈米、3奈米、2奈米等先進製程研發及第三代半導體料材等研發技術進程的趨勢明確，對公司材料分析的需求持續高漲，有助帶動今年公司整體營運持續成長。

汎銓表示，受惠半導體廠持續衝刺先進製程，公司在材料分析(MA)、故障分析(FA)兩大業務上保持良好的接單動能，不僅是挹注汎銓2020年全年稅後歸屬於母公司純益1.6億元、年增95％，今年前4月營收4.2億元、年增36.5％，續創營運高峰的重要關鍵，依照目前主要客戶預詢產能的狀況來看，仍明顯對於公司材料分析的需求持續高漲，今年整體營運仍具很好的成長動能。

汎銓為專業半導體料材分析(MA)及故障分析(FA)實驗室，多年來深耕材料分析領域，在半導體產業鏈上扮演「領航者」角色。

汎銓科技的客戶群廣泛，包含第一代、第二代、第三代半導體晶圓代工廠、IDM廠以及配合他們的設備商、材料商，還有上游的IC設計、光罩，下游的封裝、測試、載板、軟板、PCB等公司，主要係各產業製程研發及產品之成份分析、結構分析、製程缺陷分析、影像比對分析、電路異常定位分析、元素分析、鍍層膜厚微結構分析、縱深分析、橫截面分析及表面分析等，透過高階電子顯微鏡等分析設備儀器，搭配自行研發之特殊分析技術工法，提供予客戶最高品質之專業分析報告。

汎銓已是半導體產業不可或缺的關鍵成員，係材料分析產業之隱形冠軍、市佔率過半，包括半導體先進製程關鍵材料-極紫外光(EUV)光阻、低介電係數材料(Low K)等，汎銓科技有能力在短短數小時內提供客戶正確的分析數據，協助縮短客戶研發時程。多年來深獲全球主要國際知名半導體產業大廠的高度信賴與認可，成為客戶在研發分析領域最強的重要合作夥伴，更凸顯汎銓科技在半導體產業鏈上扮演「領航者」角色，具有舉足輕重的地位。

觀察國際知名晶圓代工大廠近期宣布計畫3年內投入千億美元資本支出，用於晶圓產能擴產與技術發展，尤其專注於先進製程研發，創造相關供應鏈有利的業務拓展空間。展望2021年，汎銓對整體營運成長深具信心，除了已明顯感受到主要客戶對於公司材料分析的需求持續高漲，助力公司整體營運有望保持高速成長外，汎銓也持續投入新技術應用之設備、培養專業技術人才等，憑藉多年累積之專業分析競爭力，搶攻半導體市場龐大的商機，以期挹注公司未來營運更上一層樓。