鴻海Q1報捷 獲利三率三升

鴻海董事長劉揚偉昨（14）日表示，第1季營收創同期新高，推升毛利率、營益率和淨利率較去年同期三率三升，符合預期，第2季營收將與第1季持平，顯示淡季不淡，年對年則是強勁成長，今年營運目標是把每股純益極大化，長期來看，追求10%毛利率的目標不變。

鴻海昨天舉行線上法說會，公布第1季營收1.35兆元，季減33%、年增45%，獲利表現優於預期，展現出淡季不淡的實力。單季營業利益275.69億元，季減46%、年增509%，本業獲利搶眼。

鴻海第1季稅後純益281.62億元，季減39%，年增1.25倍；第1季每股純益2.03元，大幅優於去年同期的0.15元，為自2015年首季、近六年來同期新高。鴻海昨天股價漲1.5元，收104.5元，成交量4.37萬張。

鴻海第1季毛利率5.8%，季增0.11個百分點，年增1.3個百分點。第1季營業利益率2.05%，季減0.51%，年增1.56個百分點。第1季淨利率2.09%，季減0.2個百分點，年增1.87個百分點。

展望第2季，劉揚偉指出，儘管第1季營收基期墊高，但市場需求力道延續至第2季，預估第2季業績較第1季持平，較去年同期強勁成長。消費智能產品需求強勁，可較去年同期強勁成長；雲端網路產品有望較第1季成長，其中雲端服務供應商（CSP）的需求持續提升，可望明顯季增和年增；電腦終端產品受到季節性淡季和料況吃緊，預期季減和年減；元件和其他產品可望季增和年增。

法人關注鴻海的毛利率目標，劉揚偉說，疫情影響導致無法控制產品組合，就會影響毛利率，今年仍朝向毛利率7%目標邁進。每股純益極大化是短期營運目標，有些客戶毛利雖不好，但有獲利、還是要做，長期毛利率目標仍是10%，透過垂直整合零組件，投入3+3的新事業，數位轉型，流程組裝再造等達成目標。

劉揚偉指出，第1季機構件原物料漲價確實較大，但材料占成本不高，漲價影響不大；系統組裝主要賺管理財，對毛利沒有太大影響。