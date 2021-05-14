聽新聞
test
0:00 / 0:00

國巨買庫藏 股價強勢

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導

被動元件股龍頭國巨（2327）13日宣布將在17日起執行買回庫藏股4,000張，力挺自家股價，昨（14）日台股大盤反彈助攻，早盤國巨股價即攻上漲停板，並帶動被動元件股整體表現，終場收440元、上漲30.5元或7.45%。

國巨股價在周一一度達高點540元，但美股走弱、台股重挫，國巨股價最深跌到393.5元，短線跌幅逾27%。

國巨公告，擬自5月17日到7月16日，自集中交易市場買回4,000張庫藏股，買回價格區間409.5-655元，股價低於區間價格下限將繼續買回，是近三年再度實施庫藏股。

延伸閱讀

跨越萬六關卡 大盤開高走高漲逾400點

台股開盤漲149點 台積電上漲9元

華爾街日報：台股高點急墜 融資作多啟示錄

國巨買庫藏股 斥資26億元

相關新聞

Q1 EPS／貿聯2.35元 後市帶勁

貿聯-KY（3665）昨（14）日公布第1季稅後純益3.09億元，季減47.5%，年增30.4%，每股純益2.35元，去...

Q1 EPS／聯陽2.33元 出貨續熱

IC設計廠聯陽（3014）首季業績繳出亮眼成績單，營收與獲利雙雙改寫新紀錄，法人估計本季業績持續創歷史新高。

儲能設備搶手 UPS廠受惠

全台前（13）日大停電，讓個人用戶與中小企業中小功率UPS詢問度大增；儲能設備亦受到關注，助益UPS業者系統電（5309...

盛群將恢復接單 8月漲價

微控制器（MCU）廠盛群（6202）完成和晶圓代工廠端的產能、價格討論，計畫本月24日恢復接單，8月調整價格，漲幅則需視...

松翰好旺 Q1每股賺1.6元

微控制器（MCU）廠松翰（5471）首季業績雖然季減，仍是歷來最旺的第1季，單季獲利創歷史第三高。展望本季，法人預期第2...

國巨買庫藏 股價強勢

被動元件股龍頭國巨（2327）13日宣布將在17日起執行買回庫藏股4,000張，力挺自家股價，昨（14）日台股大盤反彈助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。