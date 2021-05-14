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國巨買庫藏 股價強勢
被動元件股龍頭國巨（2327）13日宣布將在17日起執行買回庫藏股4,000張，力挺自家股價，昨（14）日台股大盤反彈助攻，早盤國巨股價即攻上漲停板，並帶動被動元件股整體表現，終場收440元、上漲30.5元或7.45%。
國巨股價在周一一度達高點540元，但美股走弱、台股重挫，國巨股價最深跌到393.5元，短線跌幅逾27%。
國巨公告，擬自5月17日到7月16日，自集中交易市場買回4,000張庫藏股，買回價格區間409.5-655元，股價低於區間價格下限將繼續買回，是近三年再度實施庫藏股。
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