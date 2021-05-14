松翰好旺 Q1每股賺1.6元

微控制器（MCU）廠松翰（5471）首季業績雖然季減，仍是歷來最旺的第1季，單季獲利創歷史第三高。展望本季，法人預期第2季業績將可季增雙位數。

松翰首季合併營收為13.87億元，季減8.4％，年增66.2％，獲利2.69億元，年增86.6％，每股純益為1.6元。

松翰主要有MCU、多媒體IC與消費性IC等三大產品線，過往在首季傳統淡季中，MCU業務的表現會最強勁，但今年在疫情環境中，多媒體IC業務的表現更為突出，包括光學辨識（OID）產品、影像視訊等產品線。

去年松翰的營收結構中，MCU與多媒體IC各有四成多的業績占比，到了今年首季，多媒體IC的業績比重衝上五成，MCU占比則為41％，消費性IC占比降至8％。

在松翰的影像視訊晶片方面，首季NB應用占65％，非NB應用占35％，有新的應用帶動成長，除了NB內建攝影機、外掛網路攝影機，還有安防門禁、金融支付等發展領域。至於OID產品線，松翰因為逐步打入線上教學應用而帶動相關業績成長。

另外，松翰的MCU業務中，去年是醫療量測應用最熱門，但通用型MCU業績從去年下半以來又回升，延續到今年，現在幾乎天天都有客戶來追單。另外，USB Type-C PD應用是其新產品，不過目前的出貨較受限於產能瓶頸。

針對供應鏈漲價議題，松翰表示產品大多在8吋廠投產，上游廠商漲價，公司也有所反映，目前對於毛利率的看法相對樂觀。在5月初已經跟客戶洽談新的報價，以反映晶圓代工與封測端的漲價情形。至於第3季的價格，則會隨成本機動調整，如果上游報價調漲，該公司不排除也會繼續反映。