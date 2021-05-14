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Q1 EPS／聯陽2.33元 出貨續熱

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠聯陽（3014）首季業績繳出亮眼成績單，營收與獲利雙雙改寫新紀錄，法人估計本季業績持續創歷史新高。

聯陽首季合併營收為15.21億元，創歷史新高，季增12％、年增80.2％；獲利3.74億元，同攀歷史高峰，年增1.97倍，每股純益為2.33元。

聯陽從去年即受惠於新冠肺炎疫情環境帶來的PC／NB銷售熱潮，輸出入（I／O）控制晶片出貨暢旺。同時，其主機端Type-C晶片，打入大廠供應鏈，今年也開始放量，月出貨量已達百萬顆。

聯陽首季營收結構中，PC相關產品的業績比重約60％至65％，影像高速傳輸介面相關產品的比重約20％至25％。另外還有多媒體處理相關產品，應用於家電等終端產品，業績比重約5％至7％。這三大產品線目前都呈現成長態勢。

法人估計，聯陽今年拿到的產能高於去年，本季業績還有機會更上層樓，不過受限於目前整體晶圓代工產能吃緊，仍無法全面滿足其客戶訂單需求。

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