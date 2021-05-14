儲能設備搶手 UPS廠受惠

全台前（13）日大停電，讓個人用戶與中小企業中小功率UPS詢問度大增；儲能設備亦受到關注，助益UPS業者系統電（5309）、盈正、伊頓等業績升溫。

系統電表示，政府或機關行號在大停電後可望更新儲能設備；另外第二大業績為UPS鋰電池，目前半導體廠UPS系統逐漸由鉛酸電池轉移至鋰電池，汰舊換新與新廠興建，對鋰電池UPS系統需求大。目前客戶包括國際UPS知名大廠在半導體客戶廠內安裝，以及自己出貨半導體及石化知名廠商。

系統電認為，將持續發展技術層次高的電源系統產品，包括儲能系統、電源來開拓新商機。

全球第二大UPS品牌伊頓指出，大停電之後，客服電話還有經銷商紛紛洽詢產品，因停電主要是民生用電、家用戶，個人、家庭用戶與中小企業的中小功率UPS產品的詢問最多，採購意願大為提高。

伊頓指出，重複停電送電，送電時帶來的突波會損壞電器產品，大部分較精密的產品如電腦、音響等安裝品質良好的UPS，可免於斷電的資料損失以及復電時的突波衝擊。

伊頓新款UPS產品提供儲能兩用方案，其獨特之處是將原先屬於設備成本的UPS轉為儲能系統，為企業做電價「削峰填谷」，也協助半導體及其他高耗能產業因應突發電力需求。