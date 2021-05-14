Q1 EPS／貿聯2.35元 後市帶勁

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）昨（14）日公布第1季稅後純益3.09億元，季減47.5%，年增30.4%，每股純益2.35元，去年第4季每股純益4.51元，去年第1季每股純益1.81元。預估第2季與第3季業績，可望逐季成長。

貿聯表示，2021年第1季營收創下歷年同期新高，但原物料上漲、晶片短缺，製造與運輸成本升高，與客戶持續協同合作，以穩定成本及維持產能。

貿聯表示，2021第1季各產品線營收概況，在資訊科技方面，晶片仍缺料，以庫存支持第1季大部分發貨需求，擴充基座訂單需求仍佳；數據中心用線出貨強；電器線束因疫情帶動強勁需求，第1季出貨季增。至於車用線束方面，電動車、越野車線束動能於春節後持續升溫。在工業用線束方面，半導體設備出貨強勁，醫療設備出貨略增。

展望未來，貿聯表示，原物料價格仍處於高位、缺料以及運輸成本升高都是衝擊。不過家電、車用、數據中心逐步形成長期需求，拉動了半導體設備與晶片的長期成長增速。

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