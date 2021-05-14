盛群將恢復接單 8月漲價

微控制器（MCU）廠盛群（6202）完成和晶圓代工廠端的產能、價格討論，計畫本月24日恢復接單，8月調整價格，漲幅則需視產品別而定。

盛群4月下旬向客戶端發通告，因晶圓廠和包裝廠通知將有另一波漲價，漲幅15%到30%；晶圓廠5月上旬提供明年度的生產片數，盛群和代工廠端討論明年度產能和價格趨勢，研究成本結構後，再恢復接受2022年訂單。

盛群確定將於24日恢復接單，8月調整價格，漲幅視產品別而定，因不同產品來自不同晶圓廠，又有分封裝和非封裝，各產品的漲幅差異性高，不會對外公布漲幅。

展望第2季，客戶端需求居高不墜，但封裝廠塞車，盛群4月營收為5.23億元，月減一成，仍比去年同期拉升12.7%；累計今年前四個月營收為19.88億元，年增三成。

因封測端的問題已經解決，盛群5月和6月營收重回成長軌跡，整體第2季營收趨勢向上；加上向客戶端漲價，而晶圓代工、封裝漲價的影響是落在第3季，法人預期，第2季毛利率趨勢向上，第3季才會受到成本上揚的干擾，轉而回到第1季水準。