統振首季三率三升 每股純0.44元 年增46.7%

統振公司2021年第1季財報，繳出毛利率、營業利益率及純益率三率三升佳績。首稅後純益0.38億元、年增47.8％，每股純益0.44元、年增46.7％

統振今年首季合併營收為7.20億元，雖因出售轉投資統達公司部分股權，使得第1季營收較去年同期減少，但受惠於旗下三大事業體營運穩健成長，加上近年來優化各事業體營運表現有成，貢獻營業利益0.47億元、年增52.9％，稅後歸屬於母公司純益0.38億元、年增47.8％，每股純益0.44元、年增46.7％，在疫情不確性、上游電池芯與電子晶片漲價影響下，單季獲利仍比去年同期長，可見優化營運成效逐漸展開。

統振表示，今年首季公司整體營收來自於旗下能源、金融科技與通訊服務、流通三大事業體的營收占比分別為31.90％、54.84％、13.26％，其中在金融科技與通訊服務方面，因受惠於移工匯款的收入以及Q Pay APP系統的有效註冊會員呈健康增長表現。

以今年第1季金融科技創新監理沙盒實驗成果來看，Q Pay有效註冊會員數較2020年第1季成長102％，光是金融科技事業部的第一季營收年增116％，是奠定集團營運績效長期穩健成長的重要關鍵，貢獻公司2021年第一季營業毛利率攀升至22.94％，營業利益率明顯自去年第1季的4.0％增加2.6個百分點達6.6％，稅後純益率也達6.2％，繳出三率三升的好成績。

展望本季，目前上游電池芯、電子晶片原料市場供需失衡情形尚未緩解，統振仍謹慎面對大環境對於公司財業務方面的影響，但公司仍持續致力擴張營運規模的同時進行優化集團各事業體之營運結構，且著眼於穩定淨現金流業務擴張計畫，以期創造全體股東利益最大化。